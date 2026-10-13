"C'est une économie, et jamais cela n'a été fait, c'est une économie de 197 milliards d'euros jusqu'en 32", déclare le candidat LR à la présidentielle Bruno Retailleau lors d'une conférence de presse à Paris. SONORE
Retailleau promet des économies de près de 200 milliards d'euros jusqu'en 2032
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