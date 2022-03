information fournie par France 24 • 11/03/2022 à 17:00

Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne se sont réuni à Versailles jeudi 10 mars et vendredi pour tenter de poser les fondations d'une Europe plus souveraine après le choc de l'invasion russe en Ukraine. La conférence de presse à l'issue du sommet de Versailles en replay.