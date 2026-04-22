À la Une de la presse ce mercredi 22 avril, les organisations patronales qui protestent contre le durcissement des conditions de régularisation des travailleurs immigrés. Les femmes de plus en plus nombreuses dans l'industrie du whisky. Et un rhinocéros, qui se balade dans les rues de Sauraha au Népal.
Régularisation des sans-papiers : "Voir un excellent ouvrier expulsé, c’est du gâchis pour tous"
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