RD Congo : des milliers de déplacés à Goma

15/02/2023

Les rebelles du Mouvement du 23 mars (M23), continuent de progresser et de s’emparer des territoires congolais en province du Nord-Kivu, dans l’est de la République démocratique du Congo. Les combats qui se poursuivent sur le front ouest ouvert il y a un mois environ, ont provoqué de nouveaux déplacements massifs des habitants et un nouveau camp de déplacés se remplit tous les jours au quartier du Lac Vert, dans la banlieue de Goma. Plus de 30 000 ménages y sont déjà hébergés, d’après les autorités locales.