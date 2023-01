RD Congo : à Kinshasa, la religion catholique concurrencée par les églises de réveil

information fournie par France 24 • 27/01/2023 à 12:30

En RD Congo, l’effervescence a gagné la capitale congolaise à quelques jours de l’arrivée du pape François, prévue mardi… Cette visite est la première d'un souverain pontife dans le pays depuis celle de Jean-Paul II il y a 37 ans. Les thèmes de cette visite seront sous doute la paix et la réconciliation mais cette visite sera aussi l’occasion de remettre en lumière l’église catholique, de plus en plus concurrencée par les églises de réveil…