Le sénateur américain Chris Van Hollen et d’autres démocrates participent à un rassemblement sur le National Mall, près du Capitole, avant le discours sur l’état de l’Union du président Donald Trump. IMAGES
Rassemblement démocrate près du Capitole avant le discours de Trump
