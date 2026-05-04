Un rassemblement à l'initiative de la Fédération internationale des journalistes était organisé dimanche à Paris, lors de la journée mondiale de la liberté de la presse, pour dénoncer des attaques sans précédent à travers le monde.
Rassemblement à Paris pour défendre la liberté de la presse
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