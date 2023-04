Raphaël Glucksmann : "Nous Européens, avons été naïfs, intoxiqués et corrompus par la Russie"

information fournie par France 24 • 14/04/2023 à 17:12

Député européen et président de la Commission spéciale sur l’ingérence étrangère et la désinformation, Raphaël Glucksmann rend compte des conclusions des travaux de sa commission dans son dernière livre "La grande confrontation – Comment Poutine fait la guerre à nos démocraties" (Éditions Allary). Il y dénonce la guerre hybride du Kremlin que les Européens subissent depuis au moins deux décennies et son impact sur la situation en Ukraine.