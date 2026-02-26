La France est le deuxième plus gros consommateur européen de benzodiazépines - des sédatifs plus connus sous le nom de Valium ou Xanax. Chaque année, près de 10 millions de patients s'en font prescrire pour contrer l’anxiété ou l’insomnie. Censés être des traitements de courte durée, ils sont pourtant souvent prolongés indéfiniment, sans réel suivi. La dépendance s'installe alors, des adolescents aux seniors. Reportage d'Olivia Bizot.
Quand le médicament devient une drogue... Les Français accros aux anxiolytiques
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro