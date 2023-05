information fournie par France 24 • 30/05/2023 à 21:48

Vidéo d'atterrissage acrobatique à l'appui, une publication vante les capacités des avions militaires russes et la virtuosité de leurs pilotes. Si les images sont extraites d'un jeu vidéo, la manœuvre réalisée existe bien mais dans certaines conditions et reste difficile et dangereuse comme l'a expliqué à la rédaction des Observateurs de France 24 un ancien aviateur militaire.