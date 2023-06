Processus de paix au Mozambique : le défi d'une paix durable 30 ans après la fin de la guerre civile

information fournie par France 24 • 27/06/2023 à 11:09

Le Mozambique est indépendant depuis 48 ans, et cet anniversaire cette année est un peu spécial car il coïncide avec la fin du processus- Désarmement Démobilisation et Réintégration – un processus de paix qui a eu bien des hauts et des bas. La guerre civile entre le FRELIMO, au pouvoir depuis l’indépendance, et la RENAMO s’est arrêtée en 1992. Mais il aura fallu presque 30 ans pour que tous les camps de résistance nationale du Mozambique soient démantelés.