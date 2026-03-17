La mère et de la sœur de Narumi Kurosaki, disparue sans laisser de trace en décembre 2016 "n'attendent rien de ce nouveau procès. Elles n'attendent pas de révélation, pas de vérité", indique leur avocate Sylvie Galley, avant le début du troisième procès aux assises du Chilien Nicolas Zepeda, condamné en première instance et en appel pour l'assassinat de son ex-petite amie.
Procès Zepeda: les proches de Narumi "n'attendent rien de ce nouveau procès" (avocate)
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