Le PDG de Meta Mark Zuckerberg arrive au tribunal civil de Los Angeles, devant lequel il doit être auditionné dans le cadre du procès de Meta et Google. IMAGES
Procès réseaux sociaux: Mark Zuckerberg arrive au tribunal de Los Angeles pour son audition
