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Procès pour corruption: le convoi de Netanyahu arrive au tribunal

information fournie par AFP Video 28/04/2026 à 19:47

Le convoi du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est arrivé mardi au tribunal de Tel-Aviv, où il est poursuivi pour corruption. Son procès a repris après la levée de l'état d'urgence consécutive au cessez-le-feu irano-américain.

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5

1 commentaire

  • 08:19

    Société en, ruine

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