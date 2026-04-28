Le convoi du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est arrivé mardi au tribunal de Tel-Aviv, où il est poursuivi pour corruption. Son procès a repris après la levée de l'état d'urgence consécutive au cessez-le-feu irano-américain.
Procès pour corruption: le convoi de Netanyahu arrive au tribunal
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