Le candidat des Républicains à la présidentielle, Bruno Retailleau, accuse la "Nouvelle France" de LFI d'être un "nouvel antisémitisme", lors de son premier meeting de campagne à Paris. Plus de 4.000 personnes étaient attendues au Parc floral de la capitale pour ce rendez-vous, auquel a assisté, entre autres, l'écrivain algérien Boualem Sansal. SONORE
Présidentielle: Retailleau accuse la "Nouvelle France" de LFI d'être un "nouvel antisémitisme"
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