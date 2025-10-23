 Aller au contenu principal
Présidentielle en Côte d'Ivoire : la désinformation au cœur de la campagne

information fournie par France 24 23/10/2025 à 11:43

En Côte d'Ivoire, la campagne électorale qui se termine jeudi a vu ces dernières semaines ses réseaux sociaux s'enflammer. Montages frauduleux, insultes, IA : partisans du pouvoir comme de l’opposition rivalisent de virulence et de fake news pour défendre leurs candidats. Dans ce climat tendu, Abidjan s’inquiète aussi des tentatives de déstabilisation venues de l’étranger, notamment du Burkina Faso voisin.

0 commentaire

