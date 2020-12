France 24 • 07/12/2020 à 12:27

Plus de 17 millions de Ghanéens sont attendus aux urnes lundi 7 décembre pour élire leur président, dans un duel où s'affrontent le chef de l'Etat sortant Nana Akufo-Addo et son rival de toujours, l'ancien président John Mahama. Le pays fait figure de modèle démocratique dans la région et a connu une forte croissance ces dernières années mais les inégalités persistent et la crise du coronavirus a fortement touché le pays.