Près de Lyon, à Villeurbanne, une rue donnant accès à des immeubles d'habitation est barrée par un cordon de police, alors qu'une mère et ses deux enfants de 4 et 6 ans ont été trouvés morts dans leur appartement. Les enquêteurs travaillent encore à déterminer les causes de leurs décès, indiquent deux sources sécuritaires. IMAGES
Près de Lyon, une mère et ses deux enfants trouvés morts dans leur appartement
