Près de 3 millions de déplacés soudanais : certains ont trouvé refuge à Wad Madani, à 150 km de Khartoum

information fournie par France 24 • 11/07/2023 à 09:56

Depuis le 15 avril dernier et le début des combats entre l’armée et les Forces de Soutien Rapide, près de trois millions de Soudanais ont fui la guerre. Certains ont trouvé refuge dans la ville de Wad Madani, à 150km de Khartoum. Mais cette ville n’était pas prête à une telle affluence, il a fallu s’organiser. Des habitants se sont regroupés pour former des comités qui aident ceux qui ont fui la capitale. La vie sur place reste très compliquée pour ceux qui ont tout quitté.