"J'espère qu'un accord sera trouvé, mais je pense (...) que la volonté du président américain de s'emparer du Groenland est, malheureusement, toujours intacte", a déploré jeudi la Première ministre danoise Mette Frederiksen.
Première ministre danoise: la volonté de Trump de s'emparer du Groenland "intacte"
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