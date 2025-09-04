Le président russe Vladimir Poutine a répondu mercredi à une question concernant sa conversation sur l'immortalité avec le président chinois Xi Jinping, lors d'une conversation privée.
Poutine revient sur sa conversation avec XI sur l'immortalité
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro