Poutine revient sur sa conversation avec XI sur l'immortalité

information fournie par AFP Video 04/09/2025 à 10:12

Le président russe Vladimir Poutine a répondu mercredi à une question concernant sa conversation sur l'immortalité avec le président chinois Xi Jinping, lors d'une conversation privée.

Vladimir Poutine
2 commentaires

  • 10:53

    Vladimir peut toujours rêver mais dans peu de temps il ne sera plus tsar !

