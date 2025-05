information fournie par France 24 • 13/05/2025 à 18:14

C'est un endroit essentiel pour la planète, et pourtant méconnu. Situé en plein cœur de l'océan Indien, le banc de Saya de Malha compte parmi les plus grands herbiers marins au monde. Poumon de l'océan, il capture le CO2 35 fois plus vite qu'une forêt tropicale et offre un habitat vital à de nombreuses espèces marines. Mais malgré son isolement en haute mer, cet écosystème est aujourd’hui menacé par les activités humaines, notamment la surpêche industrielle. Une enquête d'Outlaw Ocean Project.