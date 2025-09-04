Un des funiculaires emblématiques de Lisbonne a déraillé, faisant près d'une vingtaine de morts mercredi dans un quartier très touristique du centre-ville, une "tragédie sans précédent" selon le maire de la capitale portugaise.
Portugal: deuil national après le déraillement meurtrier d'un funiculaire à Lisbonne
