Pollution de l'air : New Delhi suffoque en pleine célébration de Diwali

information fournie par France 24 22/10/2025 à 17:38

Chaque année, Diwali est un moment de réjouissance célébrée par des millions de personnes en Inde. Les habitants allument des milliers de petites bougies et lancent des feux d'artifice pour célébrer la victoire du bien sur le mal. Mais cette tradition est aussi responsable d'une importante pollution de l'air, dans un pays où il s'agit d'un véritable fléau, avec de graves conséquences sur la santé publique.

Environnement

