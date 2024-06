information fournie par France 24 • 04/06/2024 à 15:30

Le bureau des droits de l'homme de l'ONU a appelé mardi à mettre fin aux violences qui ont, selon ses estimations, entraîné la mort de plus de 500 Palestiniens en Cisjordanie, tués par les forces de sécurité israéliennes et les colons juifs depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza.