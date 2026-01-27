Images d'un glissement de terrain dans le sud de la Sicile, dans la ville de Niscemi. Plus de 1.000 personnes ont été évacuées dans le sud de la Sicile après l'effondrement d'une bande de falaise lors d’une tempête.
Plus de 1.000 personnes évacuées après un glissement de terrain en Sicile
