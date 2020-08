Placements 2020 : deux stratégies à éviter, un conseil gagnant

Le Revenu Vidéo • 28/08/2020 à 12:12

À éviter en cette rentrée 2020 : investir une grosse somme d'un coup en Bourse, n'acheter que des valeurs françaises. Notre conseil gagnant : oser le placement en actions en mettant en place des sécurités. Adopter «la diversification attitude» en est une. Regardez la vidéo pour connaître les autres...

Rebond de l'or, résistance de l'immobilier, yo-yo de la Bourse : le millésime 2020 en placements s'annonce hors norme.

Au-delà de l'évolution de telle ou telle classe d'actifs, la poursuite de la baisse des taux d'intérêt à long terme (la fameuse OAT 10 ans) ressort comme le fait le plus marquant des huit premiers mois de l'année. Avec son corollaire : la réduction toujours plus importante du rendement de l'assurance vie en euros, un des placements préférés des Français avec l'immobilier, le Livret A et le PEL.

Meyer Azogui, président de Cyrus Conseil parle de «La révolution de l'épargne». Le Revenu partage son analyse. L'absence de rendement des placements sans risques (livrets bancaires, épargne logement, fonds en euros de contrat d'assurance vie) oblige à revoir la composition de votre patrimoine.

En cette rentrée 2020, Christian Fontaine du Revenu vous présente deux stratégies à éviter et un conseil gagnant pour vos placements.