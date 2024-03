information fournie par France 24 • 12/03/2024 à 07:47

A la Une de la presse, ce mardi 12 mars, les débats, aujourd’hui et demain, à l’assemblée et au sénat, sur l’aide française à l’Ukraine, dont Emmanuel Macron veut faire un sujet central de la campagne pour les européennes. La famine qui menace les habitants de la région du Tigré, dans le nord de l’Ethiopie. Et le «photogate» au Royaume-Uni, ou quand l’opération de communication autour de Kate Middleton tourne au fiasco.