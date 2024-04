information fournie par France 24 • 05/04/2024 à 10:22

Sibuyan, Palawan ou encore Luzon... autant d'îles de l'archipel des Philippines qui attirent les entreprises minières spécialisées dans l'extraction du nickel. Ce métal est principalement connu pour son utilisation dans l'acier inoxydable, mais il est également convoité pour la production de batteries en lithium pour les panneaux solaires et les véhicules électriques et hybrides. C'est donc un composant clé de la transition écologique et énergétique.