Philippe Petitcolin, DG de Safran : "La filière aéronautique a besoin d'aide"

France 24 • 15/05/2020 à 11:41

Connu pour la fabrication de moteurs destinés à l'aviation civile et militaire, le groupe Safran emploie 95 000 salariés dans le monde, dont 45 000 en France. Face à l'épidémie de Covid-19, il a dû fermer plusieurs sites et multiplie les mesures de chômage technique, voire de licenciements dans certains pays. Directeur général de Safran depuis avril 2015, Philippe Petitcolin est notre invité. Il détaille la stratégie du groupe pour s'adapter à cette crise, qui a occasionné une baisse de chiffre d'affaires de 50% en avril 2020 par rapport à avril 2019, "et cela va continuer", prévient le DG.