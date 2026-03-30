La flambée des cours du pétrole et la crainte d’un blocage des grandes routes maritimes du Golfe font à nouveau trembler les marchés mondiaux. Dans ce contexte, la France réunit ce lundi un G7 inédit par visioconférence, associant ministres des Finances, ministres de l’Énergie et banquiers centraux.
Pétrole, inflation, marchés... Face aux chocs, un G7 au format inédit
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