Perseverance, Hope et Tianwen 1 : une nouvelle ère de l'exploration spatiale

France 24 • 15/02/2021 à 14:12

La course vers l'espace s'accélère, notamment avec la sonde émiratie Hope (Al-Amal en arabe), qui s'est placée le 9 février en orbite autour de Mars. Les Émirats arabes unis deviennent ainsi le premier pays arabe - et la cinquième puissance mondiale - à se placer en orbite martienne, un jour seulement avant la Chine et sa sonde Tianwen-1. De son côté, la NASA prévoit de faire atterrir son cinquième rover sur la Planète rouge le 18 février prochain.