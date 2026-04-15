La Chine a déclaré mercredi vouloir "promouvoir" jusqu'à "de nouveaux sommets", les relations avec la Russie après la rencontre entre le président chinois Xi Jinping et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, à Pékin.
Pékin veut porter à "de nouveaux sommets" sa relation avec Moscou
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