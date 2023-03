Passi, un monument national

information fournie par France 24 • 31/03/2023 à 14:57

Rendez-vous avec le rappeur légendaire Passi. Retour sur son arrivée du Congo à Sarcelles, en région parisienne, la création de son groupe mythique Ministère A.M.E.R, sa carrière solo, ses productions novatrices telles que le "Bisso Na Bisso" et les compilations "Dis l'heure 2 zouk", entre autres… Au cours de cet épisode, Passi nous partage ses visions d’avenir et ses projets qui fédèrent l’Afrique francophone et anglophone. Le rappeur Stomy Bugsy offre la vidéo surprise.