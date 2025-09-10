Le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu arrive à Matignon pour la passation de pouvoir avec François Bayrou, le jour même d'une mobilisation pour "bloquer" le pays. IMAGES
Passation: le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu arrive à Matignon
