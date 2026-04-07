Un chauffeur routier a été placé en garde à vue après une collision entre son poids lourd et un TGV, mardi sur un passage à niveau dans le Pas-de-Calais, qui a coûté la vie au conducteur du train et blessé une quinzaine de personnes.
Pas-de-Calais: un conducteur de TGV tué dans un accident, un chauffeur routier en garde à vue
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