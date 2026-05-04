Des participants quittaient dimanche le site de la free party géante organisée sur un terrain militaire près de Bourges (Cher), alors que l'événement touchait à sa fin sans incident majeur.
"On aimerait bien faire des teufs légales": réactions de participants à la free party géante
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