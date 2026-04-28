Des frappes israéliennes sur le sud du Liban ont tué lundi quatre personnes et fait 51 blessés, alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a dénoncé la persistance de la menace du Hezbollah.
Nouvelles frappes meurtrières dans le sud du Liban
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