"Nouvelle voie" d'Emmanuel Macron en Afrique : moins d'effectifs militaires et des bases "cogérées"

information fournie par France 24 • 02/03/2023 à 19:16

Emmanuel Macron entame une tournée en Afrique pour parler climat, sécurité alimentaire et partenariat économique. Avant de partir, il a prononcé un discours pour annoncer que la France devait renouveler sa relation avec ses partenaires africains. Plus de pré carré, plus de Françafrique et surtout moins de soldats et des bases militaires "cogérées". Une nouvelle stratégie militaire dans un contexte où la défiance envers la France sur le continent est de plus en plus importante.