information fournie par France 24 • 27/02/2023 à 07:51

A la Une de la presse, ce lundi 27 février, le naufrage, hier, au large des côtes de Calabre, en Italie, d’un bateau de migrants. Au moins 60 personnes sont mortes, dont plusieurs enfants. La poursuite des violences en Cisjordanie occupée. La hausse des prix des produits alimentaires en France, et la pénurie de fruits et légumes au Royaume-Uni. Et un loupé signé Chat GPT.