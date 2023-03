information fournie par France 24 • 03/03/2023 à 11:24

Si une majorité d’Allemands condamne l’invasion russe de l’Ukraine, la stratégie à adopter envers Moscou et les livraisons d’armes ne font pas l’unanimité. Dans l’est du pays, notamment, les appels à la prudence et à l’arrêt des livraisons d’armes se font de plus en plus entendre. Reportage de notre correspondante Anne Maillet.