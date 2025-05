information fournie par France 24 • 13/05/2025 à 21:51

Rien ne va plus pour le constructeur automobile japonais. Nissan annonce une perte annuelle colossale de 4.1 milliards d'euros et la suppression de 20 000 emplois dans le monde. La direction veut consolider ses usines pour réduire sa capacité de production. Les barrières douanières décrétées par Washington ont également compliqué un peu plus la situation de Nissan.