Le Premier ministre israélien s'est insurgé jeudi contre des pays, dont la France et le Royaume-Uni, qui critiquent la politique de colonisation d'Israël alors qu'ils sont eux-mêmes d'anciens pays colonisateurs. "Ils accusent Israël, le minuscule Israël, de colonialisme" alors que "ce sont eux qui ont inventé le terme", s'est exclamé Benjamin Netanyahu à la tribune de l'ONU.
Netanyahu s'en prend à la France et au Royaume-Uni, anciens pays colonisateurs
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro