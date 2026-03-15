La candidate de La France insoumise à la mairie, Sophia Chikirou, vote dans le 20e arrondissement de Paris, pour le premier tour des municipales. IMAGES
Municipales: Sophia Chikirou, candidate à la mairie, vote à Paris
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