Sarah Knafo, la candidate de Reconquête pour la mairie vote dans le 6e arrondissement de Paris, pour le premier tour des municipales.
Municipales: Sarah Knafo, candidate à la mairie, vote à Paris
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