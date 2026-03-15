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Municipales: réactions d'électeurs à Marseille et Toulon

information fournie par AFP Video 15/03/2026 à 17:17

À Marseille et Toulon, des électeurs se sont rendus dimanche aux urnes pour le premier tour des élections municipales. Réactions devant les bureaux de vote.

Municipales 2026
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