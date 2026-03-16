"À gauche, la stratégie de conflictualisation de Jean-Luc Mélenchon a montré ses limites, il n'a pas la capacité d'emmener la gauche vers la victoire et de barrer la route à l'extrême droite", déclare Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, lors du premier tour des municipales 2026.
Municipales: LFI "n'a pas la capacité d'emmener la gauche vers la victoire" (Faure)
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