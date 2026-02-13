Qui va succéder à Anne Hidalgo à la mairie de Paris? A un mois des élections municipales, le scrutin apparaît très indécis dans la capitale. Deux candidats font la course en tête : Emmanuel Grégoire et Rachida Dati. Mais trois autres candidats peuvent jouer un rôle décisif dans l'équilibre des forces et le jeu des alliances en vue du second tour. Gros plan sur la bataille de Paris.
Municipales : la bataille de Paris
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro