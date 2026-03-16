"J'ai dit maintes et maintes fois que je ne souhaitais pas faire alliance avec LFI", insiste Emmanuel Grégoire, candidat de la gauche unie hors Insoumis à la mairie de Paris, arrivé largement en tête du premier tour des municipales dans la capitale française.
Municipales: Emmanuel Grégoire écarte de nouveau toute alliance avec LFI à Paris
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