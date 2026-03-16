"Partout où le contexte local le permet, le Rassemblement national tend la main aux listes de droite sincères", déclare Jordan Bardella à Beaucaire (Gard) après l'annonce des résultats partiels des municipales 2026.
Municipales: Bardella "tend la main aux listes de droites sincères" pour le second tour
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